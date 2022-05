Afvalverwerker Milieu Service uit Diemen verkozen tot beste onderneming van het jaar

Afvalverwerker Milieu Service Diemen is verkozen tot beste onderneming van dit jaar. Het Diemense bedrijf versloeg Burgers Carrosserie uit Aalsmeer en Kinderopvang Berend Botje uit Zwaag tijdens de uitreiking van de Ondernemingsverkiezing 2022 in de Philharmonie in Haarlem. De verkiezing is een erkenning voor goed ondernemerschap en wordt jaarlijks uitgereikt. De jury roemde Milieu Service voor haar inzet om afval op een verantwoorde wijze te verwerken.