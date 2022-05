Parkeerplannen roepen weerstand op: "Ik vind het triest"

Het nieuwe coalitieakkoord zal een groot aantal Amsterdammers ook in de portemonnee raken. Veel van hen storen zich met name aan de plannen om betaald parkeren uit te breiden en duurder te maken.

"Ik vind het triest", vat een bewoner van het Veenendaalplein in Zuidoost samen. Daar hoeft nu nog niet betaald te worden voor parkeren, maar vermoedelijk komt daar in 2024 verandering in. Het nieuwe stadsbestuur wil namelijk betaald parkeren invoeren op plekken waar nu nog vrij parkeren is en de parkeerdruk op 90 procent ligt. Dat laatste is op deze plek volgens verschillende bewoners in de avonden zo.

Wegblijven

Volgens de PvdA, GroenLinks en D66 zal het ervoor zorgen dat parkeeroverlast in die buurten minder wordt. "Daar betaal ik dan ook dit voor of niet", reageert de bewoner. "Ik weet niet wat zo'n vergunning kost per jaar. Het is geen gift op dat moment. Ik betaal er gewoon voor. Maar het betekent wel, dat als mensen op bezoek willen, ze wegblijven."

De nieuwe coalitie investeert wel tientallen miljoenen in warmte-isolatie en er zijn zogenoemde masterplannen om buurten in Zuidoost, Nieuw-West en Noord veiliger en leefbaarder te maken. "Ik merk er niks van", zegt een man op het Gelderlandplein in Buitenveldert. "Ik woon hier."

Afvalstoffenheffing

Hij zal wel merken dat de afvalstoffenheffing omlaag gaat. "Dat is het enige dat ik ga merken. Maar de parkeerbelastingen en alles heft dat weer op."

Rutger Groot Wassink (GroenLinks) zei vanmorgen dat hij de plannen voor het uitbreiden en duurder maken van het parkeren 'volstrekt verdedigbaar' vond.