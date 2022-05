Celstraf voor 32-jarige Heiloose die anderhalve ton verduisterde van COA

De 32-jarige Lindsay de J. uit Heiloo is veroordeeld tot zes maanden celstraf en 200 uur taakstraf voor het verduisteren van 164.000 euro van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Den Helder. Dat gebeurde in 2014 tot en met 2018 toen ze daar als woonbegeleider werkte.

De J. was bij het COA in Den Helder als woonbegeleider in dienst en had financiële problemen. Op haar werk had ze beschikking over geldbedragen, die als voorschotten werden uitgekeerd als zogenoemde moneycards voor asielzoekers zonder werk. Met deze moneycards kunnen asielzoekers wekelijks leefgeld opnemen.

De verdachte deed net alsof deze moneycards niet werkten en dat zij daarom aan asielzoekers voorschotten moest verstrekken. Deze zogenaamd verstrekte voorschotten hield ze echter zelf. Toen het COA dit ontdekte, werd ze ontslagen.

Naast het COA te hebben opgelicht, leidde de verdachte een kredietverstrekker een leasemaatschappij om de tuin, door op andermans naam een krediet- en een leaseovereenkomst te sluiten.

Vrijspraak partner