Kroontjesbunker Huisduinen klaar voor Bunkerdag: "Zeven jaar aan gewerkt"

Ramon Boomstra en zijn collega-vrijwilligers hebben elk 2500 uur werk gestoken in de renovatie van de Kroontjesbunker in Huisduinen. Het markante gebouw staat in de duinen en werd door de Duitsers gebruikt om de vliegbewegingen van de Geallieerden in kaart te brengen. De voortgang van al dat werk is deze ochtend vanaf 10 uur weer te zien voor het publiek tijdens Bunkerdag.

"Reken maar uit, we hier hebben zeven jaar lang, elke zaterdag van tien uur 's morgens tot vijf uur 's avonds en soms wel langer doorgewerkt", vertelt Boomstra. Na de oorlog werd het gebouw door de marine en brandweer gebruikt voor oefeningen en was het volledig uitgewoond. Nu is het pand voor bijna negentig procent terug in originele staat. "Dat maakt ons trots, maar het is niet alleen onze trots. Het is de trots van Den Helder en die laten we graag zien, zeker met Bunkerdag"

De vrijwilligers willen met al hun werk dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog verteld blijven worden. En dan vooral over de rol van de Kroontjesbunker als centrum in de Luchtoorlog boven Noord-Holland Noord. "Het was een aaneengeschakelde keten van dit soort bunkers. Daardoor krijg je een ondoordringbare zone langs de kust, waar je niet onopgemerkt langs kan vliegen", legt Boomstra uit.

Tekst gaat verder onder de foto