Duitser loopt met tatoeage Paard van Marken rond: "Mijn linkerarm is Nederlands"

Hij had de vuurtoren nog nooit gezien, maar toch heeft Niklas Bohr uit Duitsland zonder na te denken een tattoo van het Paard van Marken gezet. De Duitser heeft op Google 'vuurtoren Nederland' ingetikt en de rest is geschiedenis. "Je moet iets doen wat je leuk vindt."

Twee weken geleden pas zag Niklas de vuurtoren voor het eerst. Het werd een lichte teleurstelling: "Dan zie je het gewoon nog in de steigers staan. Ja, dat is natuurlijk jammer, haha." Hij komt daarom binnenkort terug, want uiterlijk 2 juni moet de vuurtoren weer in volle glorie te zien zijn.

Het Paard van Marken is niet de enige tatoeage met een Hollands tintje. "Mijn linkerarm is Nederlands, mijn rechterarm waar ik opgegroeid ben." Op zijn arm zijn ook Frau Antje, een molen en een Amsterdamse gracht te zien.

De liefde voor Nederland is bij Niklas al jong ontstaan. Zo heeft hij veel zomers doorgebracht in Oudesluis, waar zijn ouders een vakantiehuisje hebben. Door zijn vakantie en studie spreekt hij een goed woordje Nederlands.

Meer tatoeages

Op de vraag of er nog meer tatoeages uit Noord-Holland komen antwoordt Niklas dat zijn arm vol zit. "Misschien nog op mijn linkerbeen, maar dat weet ik nog niet."