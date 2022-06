Eeuwenoude Gooise akkers zijn cultuur- en natuurmonument in één

Jan Bon laat met zijn trekker het stof flink opwaaien. Nu nog zand, straks bloemen en planten die vogels de winter door zullen helpen. "Mijn vader zaaide hier ook al toen ik een klein jongetje was. Tegenwoordig verdien je als boer op zo'n kleine akker nauwelijks meer iets. Het kost meer om erheen te rijden vanuit Laren dan de akker soms oplevert."

Maar de akkers laten overwoekeren is er niet bij. Deze engen zijn een soort monumenten voor de Gooise boeren door de eeuwen heen, ze horen erbij. Daarnaast kunnen ze van grote natuurwaarde zijn omdat velden tussen het bos de biodiversiteit kunnen verhogen.

Honden

Om dat mogelijk te maken, krijgen die boeren financiële steun, mits ze speciale gewassen telen. Zoals een wintervoedselakker voor vogels. Gieljan Beijen van het Agrarisch Natuurcollectief Noord-Holland-Zuid: "Door subsidies te vinden voor het telen van gewassen die extra natuurwaarde hebben, snijdt het mes aan twee kanten. Of aan drie kanten: vogels vinden zo in de voedselarme wintermaanden meer voedsel, we houden die prachtige engen in stand en de boer verdient er ook nog wat aan."

Jan Bon is er mee in zijn nopjes. "Ik hou van deze velden. Ze zijn zo Goois als het maar zijn kan. Ik krijg nu de kans om een rand insectenvriendelijke bloemen te zaaien om mijn tarweveld heen. Dat is geweldig voor de insecten natuurlijk, maar weet je dat ze de loslopende honden uit mijn tarwe houden? Sommige hondenbezitters geven niks om mijn graan, maar die bloemetjes vinden ze leuk dus roepen ze hun hond bij zich! Ze horen ze officieel ook vast te houden, maar mensen hebben daar niet zoveel ontzag voor, die honden lopen zo het veld op."