Jordy Mol springt en vliegt op het EK trampolinespringen, met dank aan 'Nibbik'

In de trampolinehal in Alkmaar haalt hij wel hoogtes tussen de acht en negen meter. Jordy Mol (20) springt, vliegt, maakt salto's en landt nog op zijn voeten ook. Vandaag stapt hij op het vliegtuig om aan het Europees kampioenschap in Rimini – een badplaats aan de oostkust van Italië – mee te doen. Met dank aan zijn dorpsgenoten uit Nibbixwoud.

Jordy Mol is klaar voor het EK trampolinespringen - NH Nieuws

Hij is het inmiddels wel gewend. Ook al heeft hij zich gekwalificeerd om zich te meten met de beste trampolinespringers van Europa, financiële ondersteuning vanuit turnbond KNGU zit er niet in. Dus draait Mol zelf op voor alle kosten, zoals vliegtickets en verblijfkosten. "Super irritant", stelt Mol. "Het EK kost bij elkaar zo'n 3.100 euro. We moeten daar bijvoorbeeld in officiële Nederlandse kleding lopen, maar die moet ik zelf bekostigen." Daarom roept Mol al enkele jaren de hulp in van mensen om zich heen. Via crowdfunding betaalt de student fysiotherapie zijn topsportcarrière. "Het zijn vooral mijn dorpsgenoten uit 'Nibbik'. Die zorgen voor een heel groot deel van het bedrag. Het dorp staat achter mij en dat is heel fijn." Kortzichting en onverstandig Zijn trainer Sven Mooij van TV Triffis herkent de verhalen. "De KNGU heeft besloten om al het geld te besteden aan het turnen, omdat daar een Epke Zonderland en Sanne Wevers rondliepen. Dat vind ik nogal kortzichtig en onverstandig. Deze sporters krijgen niet eens een wedstrijdvergoeding en moeten alles zelf maar regelen. Dat is irritant. Het zit de motivatie van de sporters niet in de weg, maar het helpt niet." Mooij stapt net als Mol vandaag op het vliegtuig. Om in Rimini eerst deel te namen aan een World Cup en daarna aan het EK. Mol hoopt volgende week op een plek in de halve finale. "Voor de finale ben ik normaal gesproken nog niet goed genoeg", klinkt het zelfbewust. Ze krijgen punten voor hoogte, moeilijkheid en netheid. "Op al die onderdelen ontbreekt nog een klein beetje aan alles. Het is mijn droom om uiteindelijk de Olympische Spelen te halen. Maar ik ben nog jong, dus ik heb nog voldoende tijd."