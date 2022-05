Finales tegen 'vechtploeg' Vitesse komen mogelijk te vroeg voor AZ-captain Wijndal

In de komende twee wedstrijden wordt bepaald of AZ slaagt of zakt voor dit seizoen. De Alkmaarders spelen de finale van de play-offs om Europees voetbal tegen Vitesse. AZ-trainer Pascal Jansen is op zijn hoede voor de Arnhemmers, die een knappe comeback volbrachten tegen FC Utrecht.

Pascal Jansen over vechtploeg Vitesse - NH Sport / Stephan Brandhorst

Vitesse kreeg vorige week donderdag een 3-1 nederlaag te verwerken in de Galgenwaard in Utrecht. Daardoor hadden de Domstedelingen de beste papieren om door te gaan in de finale, maar in eigen huis herstelde Vitesse de zaak door met 3-0 te winnen. "Het zal een pittige partij gaan worden", zegt trainer Jansen. Ook voor de wedstrijden tegen Vitesse blijft Owen Wijndal een twijfelgeval bij AZ. De aanvoerder kampt met een liesblessure en miste de duels tegen sc Heerenveen. "Het heeft meer tijd en aandacht nodig", zegt Jansen over Wijndal, die nog niet meetrainde met de groep. Over zijn vervanger is de coach echter lyrisch. "Ik ben uitermate tevreden over zijn prestaties. Hij heeft ons positief verrast." Tekst loopt door onder de video.

Jansen: "Kerkez heeft ons positief verrast" - NH Sport / Stephan Brandhorst

De laatste twee thuiswedstrijden (tegen RKC en sc Heerenveen) keerde een deel van het AZ-publiek zich het team. Zakaria Aboukhlal en Pantelis Hatzidiakos werden fel uitgefloten en de oefenmeester kreeg zelf witte zakdoekjes aan zijn adres. "Ik vind dat dat niet kan", zegt die Jansen koel is onder de situatie. "Ik hoop dat ze achter onze spelers blijven staan. De waarheid ligt altijd op het veld." Tekst loopt door onder de video.

Jansen: "De waarheid ligt op het veld" - NH Sport / Stephan Brandhorst

AZ speelt de finale van de play-offs over twee wedstrijden tegen Vitesse. De eerste ontmoeting is morgenavond om 20.00 uur in de Gelredome. Zondag om 14.30 uur wacht de return in Alkmaar. De winnaar over twee wedstrijden verzekert zich van een plek in de tweede voorronde van de Conference League.