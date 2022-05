Gooise middelbare scholieren minder gelukkig door gevolgen coronacrisis

Gooise middelbare scholieren voelen zich een stuk minder gelukkig dan voor de coronacrisis. Dat stelt de Gooise GGD na een groot onderzoek onder meer dan 3.000 regionale scholieren. Een vijfde van de leerlingen zegt nog last te hebben van iets wat ze in coronatijd hebben meegemaakt, zoals quarantaine of het verliezen van een naaste.

Voor de coronacrisis losbarstte en veel mensen te maken kregen met lockdowns en quarantaines gaf 82 procent van de Gooise scholieren nog aan gelukkig of zeer gelukkig te zijn. Afgelopen najaar was dat gedaald naar 76 procent.

Het lijkt erop dat vooral oudere leerlingen last hebben van het feit dat ze zich minder gelukkig voelen. Daarnaast blijkt dat jongens zich over het algemeen gelukkiger voelen dan meisjes.

Ernstige klachten

Van alle scholieren heeft zo'n 6 procent een verhoogde kans op ernstige klachten. Deze groep voelde zich veel minder vaak gelukkig en had vaker psychische klachten. Ook hadden ze meer stress of voelden ze zich vaker eenzaam, hadden ze suïcide gedachten en vaker extra steun of hulp nodig. De GGD spreekt van een 'kwetsbare groep'. Het gaat vooral om meisjes of scholieren uit gezinnen waar men thuis met moeite rondkomt.