'Oud-advocaat: Michel S. bekende moord Cheryl Morriën'

De inmiddels overleden Michel S. heeft midden jaren negentig de moord op het 7-jarige meisje uit IJmuiden bekend tegen zijn advocaat Anthony Wijnberg. Wijnberg heeft op zijn beurt deze informatie aan het begin van het millennium doorgespeeld aan de officier van justitie. In de zaak werd uiteindelijk niemand veroordeeld.

Wijnberg doet deze onthulling in de documentaire De Sneeuwman, die vanaf vandaag op Videoland is te bekijken. De documentaire gaat over kindermoordenaar Michel S. en behandelt onder andere de zaak van Cheryl, die in augustus 1986 uit haar woonplaats IJmuiden verdween.

Beroepsgeheim

De Vlaamse Michel S. werd begin jaren negentig veroordeeld voor de moord op drie andere kinderen. Wijnberg stond hem toen bij als advocaat. Het was tijdens die zaak dat S. Wijnberg in vertrouwen nam en vertelde dat hij ook verantwoordelijk is voor de moord op Cheryl.

Met het doorgeven van Michel's bekentenis schond Wijnberg het beroepsgeheim, een doodzonde in de advocatuur. Wijnberg deed dit uit mededogen, vertelt hij in een interview met NRC. Hij kon er niet mee leven om de bekentenis geheim te houden tegenover de zoekende ouders van Cheryl.

Michel S. was jaren geleden ook al in beeld als verdachte, destijds door een 'geloofwaardige tip'. De tipgever bleef altijd anoniem, maar blijkt nu dus de advocaat te zijn. Michel S. was toentertijd al overleden. Hij overleed in de gevangenis van Scheveningen, hij vloog in brand na een ongeluk met een fles terpentine.

Zoektocht is nooit gestopt

De verdwijning van het IJmuidense meisje heeft de voorbije decennia veel aandacht gekregen in de plaatselijke, regionale en landelijke media. Naarmate de jaren vorderden, verslapte de aandacht voor de zaak. NH Nieuws dook vijf jaar geleden weer in de zaak en volgde een groep personen die de zoektocht nooit hebben opgegeven.