Hockeyclub Pinoké strijdt voor het eerst om landstitel: "Hier hebben we lang op gewacht"

De laatste training voor het finaleweekend zit erop voor Pinoké Heren 1. Morgen spelen de Amsterdammers thuis tegen Bloemendaal de eerste van drie finalewedstrijden voor de landstitel. Het is voor het eerst dat Pinoké in de finale staat en dat brengt de nodige spanning met zich mee.

Pinoké - NH Nieuws

Trainer Jesse Mahieu, een paar jaar geleden nog zelf speler van Pinoké, kijkt met gezonde spanning uit naar de eerste finalewedstrijd: "We weten ergens ook niet zo goed wat ons overkomt. We leven een beetje in een droom." Het gaat de laatste jaren goed met het herenteam. Zo werden ze afgelopen winter ook al kampioen in de zaal. Volgens de club komt dat door de jeugdopleiding. Daarnaast professionaliseerde de club, waardoor ze de eigen goede spelers wisten te behouden. "Ik speel hier al sinds ik klein ben", zegt speler Pieter Sutorius. "Tien jongens uit eigen jeugd, in de hoofdklasse zie je dat weinig. Dat maakt Pinoké wel echt Pinoké, jongens van de club die hier al jaren spelen en nu in het eerste spelen."

Pinoké ontstond in 1945 vanuit een fusie tussen de clubs Oké en Pinokkio. In eerste instantie was het een hockeyclub voor studenten en families. Dolf van den Bos weet er als clubhistoricus alles van. Al jaren verzameld hij al het materiaal dat er van de club te vinden is: "Je zou me wel als wandelend archief kunnen omschrijven". In 2004 bracht Dolf een reünistenboek uit van de club: "Vanaf '87 toen we promoveerden werd prestatiehockey belangrijker, maar de gezelligheid bleef altijd voorop."

Pinoké en Bloemendaal moeten in een zogenoemde best-of-three serie uitvechten wie er met de titel vandoor gaat. Donderdag speelt het team thuis tegen Bloemendaal, zaterdag is de uitwedstrijd. Als het na de wedstrijd van zaterdag gelijk staat, dan moet Pinoké zondag nogmaals naar Bloemendaal voor het beslissende duel. De supporters kijken uit naar het finaleweekend, zegt Dolf: "Je merkt het ook bij de oude garde die langs het veld staan en meegenieten van iets dat ze altijd al eens hadden willen meemaken." En ook de staff en de spelers kunnen niet wachten: "We gaan nu echt all the way", zegt trainer Mahieu. En voor Pieter geldt hetzelfde: "Ik ga er wel vanuit dat wij winnen natuurlijk, wat de uitslag is maakt me dan niet zoveel uit."