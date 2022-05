Na twee jaar start avondvierdaagseseizoen weer: komende weken wordt overal gewandeld

Dat er de afgelopen twee jaar geen avondvierdaagsen waren heeft alles te maken met het coronavirus en de lockdowns van de afgelopen twee jaar. Nu alle maatregelen zijn opgeheven, kan er weer gelopen worden. En dat gebeurt de komende weken al volop.

De komende weken wordt er zo'n beetje in alle gemeenten gewandeld. Zo starten volgende week de avondvierdaagsen van Huizen, Naarden en Bussum. Een week later wordt er ook in Hilversum gewandeld.

Loosdrecht heeft haar avondvierdaagse al achter de rug. Afgelopen week werd er vier avonden achter elkaar gewandeld door honderden scholieren.

NH Gooi maakte deze reportage: