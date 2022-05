Zita Pels wordt wethouder in Amsterdam, Rosan Kocken beoogde nieuwe gedeputeerde

Zita Pels gaat aan de slag als wethouder in Amsterdam, waar zojuist het nieuwe college bekend is gemaakt. De afgelopen drie jaar was ze gedeputeerde van de provincie voor Financiën, Circulaire economie, Zeehavens, Sport en Cultuur en erfgoed. Huidige fractievoorzitter van de Groenlinksfractie in Noord-Holland Rosan Kocken wordt aangedragen om de plek van Pels over te nemen.

Als wethouder in Amsterdam krijgt Pels de portefeuilles Duurzaamheid, Energietransitie en Circulair, Volkshuisvesting, Dierenwelzijn, Voedselstrategie, Afval en Reiniging. Via de website van de Provincie laat Pels weten vereerd te zijn met de functie. "Omdat er zoveel te doen is in de hoofdstad, kun je als wethouder ontzettend veel impact maken", schrijft ze. Pels hoopt het verschil te kunnen maken voor mensen die bijvoorbeeld hun energierekening niet meer kunnen betalen.

Toch was het geen makkelijke beslissing. "Omdat ik eigenlijk nog helemaal niet weg wil, voelt het onwerkelijk. Maar de werkelijkheid is dat ik afscheid moet nemen van allemaal fijne collega’s en de opgaven die hier liggen", schrijft Pels. "Dat zal ik nog wel een tijdje pittig vinden. Het werk is onaf, omdat ik mijn termijn niet heb afgemaakt en er met liefde nog een had willen doen. Want ik vind het ontzettend leuk hier."

Opvallende stap

Volgens politiek verslaggever Maarten Edelenbosch is van gedeputeerde naar wethouder een opvallende stap. "Groenlinks is wel de grootste partij geworden onder haar leiding." Hij denkt dat Pels misschien het gevoel heeft meer gedaan te krijgen in Amsterdam. "De provincie is altijd wel een lastige bestuurslaag op afstand van de mensen. Als wethouder sta je wat dichter op de inwoners, al is er in Amsterdam natuurlijk nog steeds wel een afstand."

Hoewel het een opvallende stap is, is Edelenbosch erover uit dat er voor de Noord-Hollander eigenlijk helemaal niets verandert aangezien het coalitieakkoord nog hetzelfde blijft.

Nieuwe gedeputeerde Rosan Kocken

Groenlinks heeft de beoogde opvolger bekend gemaakt voor de plaats van gedeputeerde. Huidig fractievoorzitter van de Noord-Hollandse fractie Rosan Kocken neemt Pels haar functie over. Zij krijgt als gedeputeerde de portefeuilles financiën, circulaire economie, en cultuur.

Kocken is strafrechtadvocaat en had de afgelopen tien jaar een advocatenkantoor in Haarlem. Ze is al 7 jaar Statenlid en heeft in die tijd wisselende portefeuilles gehad. "Ik kijk er enorm naar uit om samen met mijn nieuwe collega's uitvoering te gaan geven aan het prachtige coalitieakkoord. Samen zorgen we dat de provincie groener, duurzamer en inclusiever wordt", schrijft zij op de website van de partij.

Anouk Gielen is verkozen om Kocken op te volgens als fractievoorzitter. Zij is 3 jaar Statenlid en heeft in haar portefeuille onder andere de energietransitie.