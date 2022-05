Meeste gemeenten bereid om meer Oekraïners op te vangen, ondanks het vele werk

Voor het overgrote deel van de gemeenten in Noord-Holland is de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne een hele kluif. Dit kan gaan om bijvoorbeeld extra druk op de zorg, scholen of gemeentelijke organisatie. Ondanks het vele werk zijn de meesten gemeenten wel bereid om nog meer opvangplekken in te richten, mocht de nood aan de man zijn.