Hoogkarspel gaat voor gezellige kermis 'als vanouds' ondanks extra beveiliging

De dorpskermis in Hoogkarspel is een hoogtepunt in het jaar. Een kermis voor jong en oud. Vandaag gaat het kermisplein om 16.00 uur open en belooft het tot en met zondag een groot spektakel te worden. "Het is een typische dorpskermis, behoorlijk groot, druk in de horeca en veel kermisborrels bij mensen thuis. Veel lachen en alles mag", somt Rob Noorderloos van kermiscomité Hoogkarspel op.

De geboren en getogen Hoogkarspeler zet zich al zeker tien jaar in voor de kermis, door zich met een groep van veertien man in een 'special act' te manifesteren tijdens de jaarmarkt op vrijdag. "Ook dit jaar hebben we weer wat bijzonders in petto. We hebben zelfs de burgemeester bereid gevonden om mee te doen én iemand die gelieerd is aan het koninklijk huis." Wat de act precies zal zijn, houdt Noordeloos nog geheim. "Dat doen we ieder jaar, iedere keer blijft het een verrassing."

Als vanouds?

Door corona werd de kermis vorig jaar in september gehouden. Hoewel de blijheid dat het toch door kon gaan, overschaduwd werd door geweldsincidenten. Een 15-jarige jongen werd van zijn fiets getrokken en neergestoken. Ook gingen twee groepen jongeren met elkaar op de vuist, waarbij stenen werden gegooid. Twee politiemannen kregen klappen.

"De sfeer was zo grimmig dat kinderen en ook hun ouders het kermisterrein op het raadhuisplein vermeden", vertelt Noorderloos. Het 15-jarige slachtoffer is een bekende van hem. "Hij maakt het gelukkig wel weer goed." Gisteren deed de rechtbank uitspraak dat de twee verdachten 14 maanden en 2,5 maand in jeugddetentie moeten.

Rob verwacht dat deze editie – zonder coronamaatregelen – anders zal zijn. "Door de hekken waarmee ook het horecagebied vorig jaar moest worden afgezet, was er geen open in- en uitloop naar de kermis. Waardoor er ook geen ouderlijk toezicht meer goed was op zichtafstand."

Extra beveiliging

De horeca, kermisexploitanten en gemeente nemen gezamenlijk extra maatregelen. "Er is extra toezicht door (camera)beveiliging, politie, boa's en jongerenwerkers. Zo zijn we met ouders en jongeren in gesprek gegaan", zegt een woordvoerder van gemeente Drechterland. Ook is er contact geweest met de gemeente Hoorn en met de NS afgesproken dat er extra toezicht is in de trein. "Daarnaast is het kermisterrein aangewezen als evenemententerrein zodat er ook huisregels van toepassing zijn."

Kermisexploitant Klaas Braak, die met vier attracties op de kermis staat, heeft zelf ook maatregelen genomen. "We zetten hoog in op beveiliging. Er lopen ook twee beveiligers vanuit de kermiswereld rond met bodycam. En we installeren camera's. Mochten er mensen bij zijn die niet goedwillend zijn, wordt dat vastgelegd."

Oproep burgemeester

Burgemeester Michiel Pijl zegt dat er met de maatregelen alles aan wordt gedaan om herhaling te voorkomen en doet ook een beroep op de kermisgangers. "Zoals elke blauwe reiger kijk ik uit naar de kermis. We willen van onze kermis geen ‘vesting’ maken; het moet een open dorpsfeest blijven. Ik hoop dat iedereen zijn steentje wil bijdragen aan een veilige kermis, dan moet het lukken om er voor iedereen weer een echte Westfriese kermis van te maken. Ik roep dan ook alle inwoners op om het gezellig en veilig te houden en een beetje op elkaar te passen. Hierbij doe ik ook een beroep op de ouders: weet wat uw kinderen doen."

Na twee 'online kermissen" en een kermis met coronamaatregelen, verwacht café-eigenaar Pieter Krijnzen van Bantam dat het weer als vanouds wordt. "We zaten echt in een soort bubbel, waarbij de jeugd niet zoveel kon doen. Dat is nu niet meer zo. We gaan ervan uit dat er een goede sociale controle is en dat we zonder problemen weer ouderwets kermis gaan vieren."

De kermis in Hoogkarspel duurt nog tot en met zondag 29 mei.