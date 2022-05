Koninklijke HFC speelt gelijk op Het Kasteel, AFC in slotfase langs Excelsior Maassluis

Koninklijke HFC heeft vanavond met 1-1 gelijkgespeeld tegen Jong Sparta. In Rotterdam was Sietse Brandsma de enige doelpuntenmaker namens de Haarlemmers. Provinciegenoot AFC was thuis, dankzij doelpunten van Guus van Weerdenburg en Splinter de Mooij, met 2-1 te sterk voor Excelsior Maassluis.

Voorafgaand aan het duel waren Koninklijke HFC en Jong Sparta de nummer drie en vier van de tweede divisie. In de eerste helft waren beide ploeg erg aan elkaar gewaagd en was het in de openingsfase vooral aftasten. De Haarlemmers kregen na twintig minuten de uitgelezen kans op de 1-0. Brandsma mocht aanleggen voor een strafschop maar faalde echter door de bal ruim naast te schieten.

Revanche

Gelukkig voor Brandsma kon hij zich in de eerste helft nog revancheren. Vlak voor rust kopte de spits de openingstreffer binnen na een perfecte voorzet van Vincent Volkert. Vijf minuten na de thee was Kon. HFC-doelman Mitchel Michaelis in tweede instantie kansloos op een inzet van Mohammed Tahiri. Na de 1-1 van de Jong Sparta-aanvaller zou er niet meer worden gescoord in Rotterdam.

