Yasmina hoopte op nieuwe start, maar heeft constant problemen met huurwoning van Intermaris

Sinds een jaar woont alleenstaande moeder Yasmina Thakoer met haar twee zoons op de Waterpoort in de wijk Kersenboogerd. In eerste instantie leek de huurwoning van Intermaris dé nieuwe start te bieden waar ze allen zo naar smachtte. Maar binnen enkele dagen na de sleuteloverdracht, begonnen de eerste mankementen van de woning zichtbaar te worden. De moeder, die tot wanhoop gedreven is, voelt zich niet gehoord door de woningcorporatie en begrijpt niet waarom bepaalde problemen nog steeds niet zijn opgelost.

Op 28 juni 2021 kreeg Yasmina Thakoer dan eindelijk de sleutels van haar nieuwe woning overhandigd. De alleenstaande moeder beleefde een lastige fase in haar leven en hoopte dat de nieuwe plek haar en haar twee zoons van 11 en 15 jaar oud, wat rust zouden bieden. Maar al snel merkte Thakoer op dat de huurwoning van Intermaris veel gebreken kende. "Ik heb meerdere storingen gehad van de CV-ketel, er is een waterleiding gesprongen waardoor mijn keuken blank stond en sinds oktober vorig jaar tot vorige week dinsdag heb ik zwarte schimmel gehad in mijn badkamer", somt de alleenstaande moeder op.

Quote "Ik woon er amper één jaar, maar ik heb al voor tien jaar aan klachten gehad" Yasmina Thakoer, huurster intermaris

De opsomming is slechts een peulenschil van het totaal aantal klachten dat ze meldde bij woningcorporatie Intermaris. "Ik woon er amper één jaar", vervolgt Thakoer. "Maar ik heb al voor tien jaar aan klachten gehad." Van het kastje naar de muur Thakoer liet het er niet bij zitten en meldde constant haar problemen bij Intermaris, maar gehoord voelt ze zich totaal niet. "Vorig jaar november gingen aannemers, ingehuurd door Intermaris, het dak op om te kijken of er een lekkage was. Ze vertelden mij dat dit het geval was, maar zwart op wit kreeg ik nooit de bevestiging." Na meermaals aandringen van de alleenstaande moeder bij Intermaris, werd er vorige week donderdag opnieuw een dakinspectie gedaan. Volgens Thakoer bleek daaruit mondeling opnieuw dat er een lekkage zit in het dak van haar woning. "Toen ik dat hoorde kookte ik van binnen", concludeert de gedupeerde. "Want dat wist ik natuurlijk al lang al, maar blijkbaar komt het niet in het systeem van Intermaris terecht of willen ze het gewoon niet oplossen." Schimmelbehandeling Vorige week dinsdag kreeg de badkamer van Thakoer, zeven maanden na haar eerste klacht, dan eindelijk een schimmelbehandeling. "De badkamer straalt weer helemaal", lacht de moeder scynisch, terwijl ze in de badkamer staat en naar het plafond wijst. "Het was zwarte schimmel en die kreeg op een gegeven moment een hele muffe geur. Toen wist ik dat het gevaarlijk werd." De oudste zoon (15) van Thakoer ervaarde in de woning veel problemen met zijn longen, maar sinds hij bij zijn vader in Amsterdam woont, zijn die problemen verdwenen. Ook haar jongste zoon van 11 jaar ervaarde heftige klachten door de giftige zwarte schimmel. "Twee weken geleden ging hij douchen en toen hoorde ik ineens dat hij de kraan vroegtijdig dicht draaide", vertelt de moeder. "Toen ik eenmaal boven was, vertelde hij dat hij duizelig was en ik had hem nog maar net vast toen hij flauw viel."

Een anonieme Intermaris-huurder liet eerder vorig jaar al de schimmelproblemen zien in de badkamer - Chantal Bos

Eerdere problemen Vorig jaar oktober berichtte NH Nieuws al eerder over vocht-en schimmel problemen bij huurwoningen van Intermaris. De woningcorporatie laat weten dat die 27 officiële klachten, indien gemeld, zijn opgelost. Voorzitter Mensina Wijma van huurdersvereniging De Boog, laat weten dat er recentelijk slechts twee klachten bij hen zijn binnen gekomen van Intermaris-woningen. Intussen blijft Thakoer zich grote zorgen maken over haar woning en hoort ze ook om haar heen dat huurders van Intermaris nog steeds veel problemen ervaren. "Veel huurders hebben simpelweg de puf niet meer om het te melden", verwacht de alleenstaande moeder. "Ergens kan ik dat ook wel begrijpen. Kijk ik woon er net. Maar stel je woont hier al tien jaar en met al je meldingen wordt niks gedaan, dan kan ik mij voorstellen dat je opgeeft." Fractie Tonnaer Naast de gedupeerde huurster maakt ook Fractie Tonnaer zich ernstig zorgen over de staat van veel huurwoningen van Intermaris. "De afgelopen weken hebben wij opnieuw verschillenden klachten ontvangen van huurders", stelt raadslid Ellen van der Knaap, die zelf woont in de Kersenboogerd en eerder vragen stelde aan het College. "De meldingen gaan onder andere over lekkage, verrotte kozijnen en schimmel. Ik verwacht dat het probleem veel groter is dan momenteel bekend, en dat komt omdat huurders geen energie of puf meer hebben om te vechten." Eerder meldde NH Nieuws ook al dat er prestatieafspraken gemaakt zouden worden tussen Intermaris, Verenigde Huurdersorganisatie De Boog en de gemeente Hoorn. Voorzitter Mensina Wijma (De Boog) laat weten dat er inmiddels wel gesprekken zijn gevoerd, maar dat er nog niks op papier staat. "Dat zal in het najaar gebeuren", concludeert Wijma.