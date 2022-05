Leerlingen in noodgebouw tijdens verbouwing school: "Ik mis mijn oude gebouwtje wel"

Lekkage, slechte ventilatie en ietwat achterhaald: het Stedelijk Gymnasium kan een flinke opknapbeurt gebruiken. Daarom is de school nu gedeeltelijk afgesloten zodat er gerenoveerd kan worden. Hierdoor moet een deel van de leerlingen naar een noodpand verderop in de stad. "Het went wel, maar ik mis mijn ouder gebouwtje wel."

Het noodpand in Schalkwijk is voor de meeste leerlingen niet heel veel verder fietsen en de groene omgeving is ten opzichte van het centrum ook een pluspunt. Toch valt er ook wel iets aan te merken aan het gebouw.

"Het is inderdaad nog wel een beetje saai", zegt leerling Yade Jagersma."We gaan misschien nog wel iets met posters doen geloof ik. Al hanger er al een paar bij Nederlands. Maar ik hoop dat er nog wel wat bijkomt, dit is wel erg saai."

De rector van de school, Jan Henk van der Werff, heeft deze geluiden inderdaad opgevangen. "Ik kreeg al wat leerlingen die vroegen of ze 'los mochten gaan' op de gangen en dat lijkt mij een uitstekend idee."

Niet meer van deze tijd

Van der Werff is blij dat de verbouwing eindelijk van start is gegaan. De uitrusting van de school past volgens hem niet meer in deze tijd. "Het was wat achterhaald, we hadden lekkage en het voldeed niet aan de eisen om een frisse school te zijn. We gaan nu verbouwen. Zo wordt het pand asbestvrij gemaakt en uitgebreid. We hopen in augustus 2023 klaar te zijn", aldus de rector.

Het Stedelijk heeft zo'n 850 leerlingen. Alle eersteklassen blijven op de locatie in het centrum hun lessen volgen. Zij zijn nieuw en volgens Van der Werff het meest kwetsbaar. Vanaf de tweede hebben de klassen om de dag les in het noodgebouw.

Tweedeklasser Daan Nelemans denkt dat hij wel snel zal wennen aan het nieuwe gebouw. Al kijkt hij nu al met weemoed terug. "Nou soms mis ik mijn oudere gebouwtje wel. Daar is het fijner, dat is toch de school."

De verbouwing van het Stedelijk zal rond augustus 2023 af zijn.