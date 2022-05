Sluiting inloophuis voor mensen met eetstoornissen dreigt: "Gemeente onvermurwbaar"

Praktijkhuis Inspiration, een inloophuis voor mensen met eetstoornissen in Bennebroek, moet tweeënhalve maand na de opening, de deuren alweer sluiten. Eén juni moeten ze het pand uit. De gemeente Bloemendaal wil er Oekraïense vluchtelingen onderbrengen. Joke de Wit, coördinator van het inloophuis baalt van de situatie. "We hebben aangeboden om naar een hoek van het pand te verhuizen, zodat er ruimte beschikbaar is voor de vluchtelingen. Maar de gemeente Bloemendaal is onvermurwbaar."

Stichting Praktijkhuis Inspiration, heeft 35 duizend euro gekregen van het Oranjefonds voor het opzetten van het inloophuis en trok afgelopen februari in het pand op het terrein van het oude psychiatrische ziekenhuis aan de Rijksstraatweg in Bennebroek. Eigenaar van het pand is de gemeente Bloemendaal, die het pand middels een antikraak-huurovereenkomst aan de stichting verhuurt.

Hard nodig

De komst van het inloophuis is volgens Joke de Wit hard nodig omdat de wachtlijsten in de reguliere zorg voor mensen met eetstoornissen, tot anderhalf jaar op kunnen lopen. "We krijgen telefoontjes van ouders, opa's en oma's over kinderen die echt heel slecht gaan en ons vertellen dat ze zo blij zijn dat ze bij ons terecht kunnen."

Het inloophuis is twee dagen in de week geopend en per keer komen er vijf á tien mensen. In een huiskamersetting kunnen de patiënten bij elkaar zijn en meedoen aan creatieve workshops. Ook wordt er eten aangeboden en is er een aparte kamer voor crisissituaties. "Je ziet de patiënten vaak al na een paar keer hier komen, enorm opknappen. Omdat ze eindelijk begrepen worden. De vrijwilligers hier zijn allemaal ervaringsdeskundigen."

De patiënten die het inloophuis bezoeken zijn bijzonder kwetsbaar en dat maakt dat de stichting er alles aan wil doen om hen veiligheid en continuïteit te blijven bieden.

De gemeente Bloemendaal wil maximaal 100 Oekraïense vluchtelingen opvangen in het pand. Het inloophuis verhuizen naar een hoek van het pand is volgens de gemeente geen optie. "We hebben die ruimte zelf nodig hebben voor de vluchtelingen voor ontmoetingsruimtes, een woonkamer et cetera", zo laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Alternatieven

De beheerder van het terrein heeft twee alternatieven aangedragen aan de stichting. Ook de gemeente heeft twee alternatieven aangedragen, waarin rekening is gehouden met de minimale eisen waaraan de locatie moet voldoen zoals een keuken en een woonkamer. Maar volgens De Wit zijn die locaties allemaal niet geschikt. "In het dorpshuis kunnen we alleen zondagmiddag een zaaltje huren en de ruimte is niet geschikt voor de dingen die we willen doen. En Duinlust is totaal afgelegen. Daar kunnen de meisjes niet naartoe komen op de fiets, dat gaat gewoon niet. Die locatie is niet bereikbaar met openbaar vervoer."

Hart voor Bloemendaal, gaat vanavond een motie indienen in de gemeenteraadsvergadering van Bloemendaal om het inloophuis te redden. De partij roept het college op om het inloophuis te laten blijven in het huidige pand, totdat er een goed alternatief is gevonden.

De Wit hoopt dat de raad in zal stemmen. "We willen echt meewerken en we zitten de Oekraïeners totaal niet in de weg daar. Voor de toekomst zouden we met de burgemeester graag in gesprek gaan over Oldenhove en de pastorie naast de St Josephkerk."