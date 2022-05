15-jarige Abdullah uit Heerhugowaard al bijna drie weken vermist

Dit meldt een woordvoerder aan NH Nieuws. Op 3 mei was dat, in zijn woonplaats. "Er is in de tussentijd wel contact met hem geweest, maar nu is al eventjes niets meer van hem vernomen. We maken ons zorgen om deze jongen."

De politie vraagt mensen uit te kijken naar de tiener, die 1,60 meter lang is, zwart haar en een bruine huid. Toen hij voor het laatst werd gezien droeg hij een zwart trainingspak. Als je weet waar Abdullah verblijft, meld je dan hier.