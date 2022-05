De laatste IJsselmeerronde komt eraan: "Zal vreemd zijn als het er niet meer is"

360 kilometer fietsen in zo'n zeventien uur, en dat voor je plezier. Dat is de IJsselmeerronde. Beroemd in Assendelft, dat traditioneel de start en finish is van de tocht die altijd op Hemelvaartsdag gereden wordt. Komende donderdag is de vijftigste én laatste editie.

Raymond Levering - bij veel inwoners uit Assendelft bekend onder zijn artiestennaam Appie de Kikker - kijkt uit naar de nacht van woensdag op donderdag, als de tocht om 0.00 uur begint. De dag is voor hem geslaagd als iedereen op zijn fiets is blijven zitten: "Iedereen weer terug, zonder ongelukken en lekker aan een biertje. Daar kijk ik het meest naar uit."

Het bestuur is oud, het regelwerk te veel. De laatste jaren - corona buiten beschouwing gelaten - werd het steeds lastiger om de tocht te organiseren en daarom is dit de laatste editie van de IJsselmeerronde.

Wie nu denkt: voor een rondje IJsselmeer moet je over de Afsluitdijk, die is toch dicht voor fietsers? Klopt, en dat doet best pijn bij de wielrenners. Er zijn bussen geregeld die hen weer in Noord-Holland brengt.

Reünie

Volgend jaar is er een reünie, zegt Levering. Dan wil hij een expositie maken met daarin allerlei historisch materiaal van de ronde. Veel is verzameld op de website, maar hij is nog lang niet klaar. "Ik zoek nog dingen, want we missen nog vaantjes, groepsfoto’s… ik wil het zoveel mogelijk compleet hebben."

Vanaf 1996 zit Levering in de organisatie. Wat hij na volgend jaar op Hemelvaart gaat doen weet hij nog niet. "Het zal vreemd zijn straks als het er niet meer is."

Mocht u nog wat thuis hebben liggen voor de expositie, dan kunt u mailen naar [email protected].