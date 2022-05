Rock 'n Roll Festival Hoorn keert na twee jaar afwezigheid terug

Vetkuiven, petticoats en oldtimers: de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw komen deze zondag weer helemaal tot leven in de Hoornse binnenstad. Na een afwezigheid van twee jaar keert het Rock 'n Roll Festival terug, waarbij er maar liefst meer dan 50 bands zullen optreden op verschillende locaties. Toch heerst er bij de organisatie onzekerheid of het festival in de komende jaren ook weer kan plaatsvinden, door een tekort aan vrijwilligers.

"We mogen eindelijk weer!", vertelt José Linders, één van de organisatoren van het festival, die ook opgelucht is. "Het is fijn dat als je iets organiseert, dat het door kan gaan. We hebben ook al een hoop enthousiaste reacties gekregen van mensen die de afgelopen jaren naar het festival zijn geweest."

Zo’n vijftien cafés in de binnenstad van Hoorn hebben medewerking gegeven aan het Rock 'n Roll Festival. Naast de verschillende optredens van bands uit binnen- en buitenland, zal de binnenstad onder andere vol komen staan met allerlei oldtimers, die het leven van ongeveer 70 jaar geleden weer helemaal tot leven doen komen.

"De sfeer op het festival is de afgelopen jaren heel erg mooi geweest", zegt Linders. "Je ziet veel mensen in oude kleding, en de aankleding is echt ouderwets zoals in de tijd van rock-'n-roll. Naast de festiviteiten gaat er ook een band lopend door de stad, en we hebben een bus met een dj. Ook is er nog een super-koopzondag in de stad. Dus het gaat heel leuk worden."

Kerkplein

In 2019 werden de eerste voorbereidingen voor het Rock 'n Roll Festival gestart, maar het coronavirus gooide roet in het eten voor de editie van 2020. Nu bijna twee jaar later heeft de organisatie alles voor elkaar om weer los te gaan.

Toch ziet het festival er deze zondag iets anders uitzien dan men de afgelopen jaren gewend is. Aangezien de horecazaken aan de Roode Steen hun terrassen weer mogen vergroten van de gemeente zijn er daar minder oldtimers te zien.

"Tussen die horecazaken zitten ook een aantal die aan ons festival meewerken, dus we kunnen ze moeilijk vragen om hun terras in te korten. We hebben nu een paar plekken op de Roode Steen waar we gebruik van kunnen maken. Gelukkig heeft de gemeente met ons meegedacht en kunnen we het Kerkplein afzetten", laat Linders weten. Hierdoor heeft de organisatie extra ruimte gekregen om marktkramen of stands neer te zetten voor verkoop van verschillende producten.

Vrijwilligerstekort

Hoewel alles voor het Rock 'n Roll Festival dit weekend georganiseerd is, kijkt José Linders van de organisatie met onzekerheid naar de komende jaren. Evenals bij andere festivals is er een tekort aan vrijwilligers. Ook het bestuur van de organisatie zou wel wat extra handen kunnen gebruiken.