Handhaving op de Ringvaart 'geen doen', woonbootbewoners tussen wal en schip

Het vaarseizoen staat voor de deur en de bewoners van verschillende woonboten in de Ringvaart maken zich daarmee op voor de overlast die met het vaarplezier gepaard gaat. Ongestoord en straffeloos kunnen mensen over het water scheuren, en bewoners die melding willen maken, stuiten op instanties die naar elkaar wijzen.

Volgens woonbootbewoners varen er met schering en inslag boten met een rotgang voorbij. "Onze boot gaat dan stuiteren waardoor planten, apparatuur en bijvoorbeeld schilderijen naar beneden komen", vertelt een van hen.

Ook Anneke Tiemersma uit Vijfhuizen weet hier alles van: "In het hoogseizoen scheurt 9 van de 10 boten voorbij. Op dat moment voelen wij onze boot werkelijk een halve meter omhoog en omlaag gaan. Wij hebben daardoor schade opgelopen en lijkt het een kwestie van tijd tot de leidingen het begeven", aldus Tiemersma.

Van het kastje naar de muur

De bewoners zijn de overlast zat, maar wanneer zij het willen melden, stuiten ze op een ambtelijke muur van instanties (lees: gemeente, politie, provincie en waterschap) die naar elkaar wijzen. Antwoord blijft dan ook vaak uit.

De oorzaak lijkt dat de instanties zelf ook niet goed weten waar de bewoners terechtkunnen, dat blijkt uit vragen die NH Nieuws afgelopen weken stelde.

"Boten die met hoge snelheden over de Ringvaart varen, kunnen gemeld worden bij de Provincie", laat een woordvoerder van het Hoogheemraadschap Rijnland weten. Maar de provincie verwijst ons door: "Overlast van boten is hetzelfde als overlast in openbare ruimte. Dus lijkt me een zaak voor de politie", vertelt Harriët Wijker, woordvoerder van de provincie. Ook volgens een woordvoerder van de gemeente is de waterpolitie verantwoordelijk voor de Ringvaart.

'Handhaven is eigenlijk geen doen'

De politie bevestigt over het algemeen 'op gezette tijden' op het water te zijn: "Maar het is natuurlijk niet zo dat wij elke dag de Ringvaart in de gaten kunnen houden. We moeten onze schaarse capaciteit verdelen. Daarom surveilleren wij ook met partners zoals waterschappen en gemeenten op het water", aldus een woordvoerder van de Politie Noord-Holland tegenover NH Nieuws.

Maar zoals bekend verwijst het Hoogheemraadschap Rijnland weer door naar de provincie. De gemeente beschikt daarnaast niet over een boot en ook de politie in Haarlemmermeer heeft geen middelen om aanwezig te zijn op het water. "Handhaven is daarom eigenlijk geen doen", zegt een agent van de politie Haarlemmermeer in een onderling gesprek op Facebook.