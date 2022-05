Schapenwol levert op dit moment geen klap op. In de stal van Marijke Dirkson worden deze dagen zo'n 1.500 schapen geschoren. De vachten gaan normaal gesproken naar China maar daar ligt, door corona-achterstanden, de wol tot aan het plafond. De herder gebruikt de wol nu als vloerbedekking in de stal. Het gaat later het land op, dat is in ieder geval circulair.

De wondere wereld van wol: "We exporteren naar China en importeren uit Australië" - NH Nieuws

"Het is een hele gekke wereld", legt Marijke Dirkson van Rinnegom Landschapsbeheer uit. Haar schapen lopen door de hele provincie en ver daar buiten om te helpen de natuur te onderhouden. Voor haar is de wol een bijproduct, maar wel een mooi bijproduct. "Nederlandse wol gaat naar China, daar kunnen we het nu dan niet kwijt, en uit Australië kopen we weer in. Die boten kruisen elkaar en kunnen naar elkaar zwaaien, bij wijze van spreken. Zo gaat dat." In haar stal zijn de schaapsscheerders, met drie man sterk, aan de klus begonnen. Hangend in een soort tuigjes, om de rug te beschermen, zweven ze boven de schapen terwijl de tondeuses snorrend over de dieren glijden. "Die wol moet er elk jaar af. Ze zijn gedomesticeerd om ons wol te geven, vroeger waar het echt haarschapen. Dus alle schapen geven wol en dat moet er gewoon af", legt Dirkson uit. Tekst gaat verder onder de video

NH Nieuws

Maar de wol is aan de straatstenen niet kwijt te raken. "Wij vewerken de wol nu in de mest. Dat betekent dat het de stal in gaat en dan gaat het stro er overheen", zegt Marijke Dirkson, "Daarna gaat het het land op. Dus op die manier draagt het wel bij aan circulaire landbouw en onze boerderij. Maar het is niet het leukste om te doen" Lijkwades De schaapsherder zou veel liever zien dat de wol lokaal gebruikt gaat worden. Dat gebeurt nu wel maar nog op kleine schaal. "Ik vind het zelf bijzonder dat het gebruikt wordt voor lijkwades. En er zijn ook mensen die hier vachten komen halen om een lijkkist mee te bekleden. Dan dragen we toch bij aan iemands leven en aan iets belangrijks. Maar er worden in het wol-atelier ook sjaals, mutsen en kleine schaapjes van gemaakt" Voor de toekomst ziet Dirkson genoeg kansen, de Hollandse wol moet misschien een beetje herontdekt worden. "Ik denk dat vooral onze wol ondergewaardeerd is. We houden echt van zacht maar onze wol is ook echt goed, daar kan je goeie dingen van maken", vertelt ze, "Met name isolatiemateriaal, dat is een markt waarvan ik denk 'daar moet het heen'."