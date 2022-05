Komt er vandaag dan eindelijk duidelijkheid over de ruim vier jaar vermiste Sumanta?

Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit die gesprekken wat er is gebeurd met Sumanta. Bijvoorbeeld in een gesprek tussen Manodj en zijn broer: "Ik heb haar gewoon vermoord", zegt Manodj. Zijn broer vraagt hem of hij het moordwapen wel heeft weggegooid. "Nee", zegt Manodj. "Ik ben met dat ding dwars door het hart gegaan, dood, klaar."

Lichaam met chemicaliën laten verdwijnen

Na een uitzending van Opsporing Verzocht over de vermissing is er opnieuw telefonisch contact tussen de twee. Manodj zei: "We zitten in Opsporing Verzocht, ai, ai. Ik heb haar gewoon vermoord." Ook werd er gesproken over een moordwapen en hoe lang het duurt totdat een lichaam vergaat. Volgens het OM heeft Manodj geprobeerd het lichaam van Sumanta met chemicaliën te laten verdwijnen.

Zelf ontkent Manodj iedere betrokkenheid. Zijn vader Dwarka zou ook een rol hebben gespeeld bij de verdwijning. Maar zijn advocaat Theo Hiddema zei eerder al dat daar gaan bewijs voor was. "Deze zaak is zo dood als een pier." Volgens hem heeft het OM 1,5 jaar geprobeerd om te kijken wie er betrokken is geweest en 'uit armoede' toen de hele familie aangehouden.

Familie wil weten waar Sumanta is

De ouders van Sumanta komen vanuit Suriname naar Nederland om de zaak bij te wonen, legt hun advocaat Priya Soekhai uit. "Ze hebben het er enorm moeilijk mee. Omdat Manodj blijft ontkennen, maar in hun ogen de dader is. Maar ook dat de broer er wel vanaf weet, maar geen verdacht meer is. Toch is het belangrijkste voor hun dat het lichaam van Sumanta wordt gevonden. Dan kunnen ze het echt afsluiten."

Of die duidelijkheid er gaat komen, moet vandaag duidelijk worden. Net als welke straffen de officier van justitie gaat eisen. Op 7 juni is nog een reservedag voor de rechtszaak, mocht dat nodig zijn.