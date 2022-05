Trimbos-instituut over 'needle spiking': "Nog geen bewijs, maar neem meldingen serieus"

Afgelopen weekend schrikte een melding van needle spiking – drogeren met een naald –het Alkmaarse uitgaansleven op. Ook in Amsterdam zijn eerder meerdere meldingen gedaan bij de politie. Toch ontbreekt tot nu toe bewijs dat het ook daadwerkelijk is gebeurd. NH Nieuws ging te rade bij het Trimbos-instituut: " Er is een kans dat het gebeurt , maar onzeker is de schaal waarop."

Op 11 mei meldde mediapartner NOS het eerste geval van 'needle spiking' in Nederland. Het nieuwsmedium sprak toen een 22-jarige vrouw die naar de politie is gestapt om te melden dat ze geprikt is in een café in Amsterdam. Sindsdien wordt dit vaker in Nederland gemeld.

Zo ook afgelopen weekend in Alkmaar. Zaterdag deelde een jonge vrouw een bericht op Facebook waarin zij vertelt dat 'ook zij slachtoffer is geworden' van deze vorm van drogeren. De nacht ervoor is ze aan het stappen in feestcafé Bubbels als ze onwel wordt. Later in het ziekenhuis wordt naar verluidt cocaïne en amfetamine in haar bloed gevonden.