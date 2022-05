De Peiling: Ik ben blij met mijn buren

Keiharde muziek, elke avond rokende barbecues in de achtertuin of meeluisteren met ruzies of seks. Het aantal burenruzies in het Gooi is tot recordhoogte gestegen, stelt buurtbemiddelaar Versa Welzijn. Sinds de coronacrisis is er een record meldingen van burenruzies en het afgelopen jaar steeg het gekibbel nog een stukje verder.

Corona, en met name de lockdowns, zorgden vorig jaar voor meer ergernissen en ruzies tussen buren. Het ging meestal over geluidsoverlast, dat vooral te wijten was aan het feit dat veel mensen gingen klussen en verbouwen of hun huis gingen opruimen. Ook pesterijen of ruzies over de tuinafscheiding en spelende kinderen zorgden voor flinke irritaties.

De Gooise buurtbemiddelaars moesten dus vaker aan de bak, maar de burenproblematiek speelt ook in de rest van Nederland. Landelijk steeg het aantal meldingen in coronatijd met 13 procent. Afgelopen jaar werden er 21.000 meldingen gedaan van burenoverlast, een stijging van nog eens 3 procent.

Ruzies blijven melden

Wat nou als je veel last of ruzie hebt met je buren? De buurtbemiddelaars roepen op om dat vooral te blijven melden, zodat de kwesties aangepakt kunnen worden. Zij stellen dat bij zeven op de tien conflicten er een oplossing wordt gevonden.

Wij zijn benieuwd, hoe is jouw band met de buren? Ben je blij met ze, is er gedoe of kan je ze niet uitstaan?