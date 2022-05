Verhuiswagen brandt tot de grond toe af op snelweg bij Bussum, weg lang dicht

Een kleine verhuiswagen is vanmorgen in de brand gevlogen op de snelweg A1 langs Bussum. De bestuurder zag rook in de cabine, heeft de wagen stilgezet en is uitgestapt. De rook sloeg snel om in vuur en uiteindelijk is de hele wagen afgebrand. De brand op de snelweg zorgde voor flinke files.