Man raakt zwaargewond bij steekpartij in Hoofddorp, politie houdt één verdachte aan

Een man raakte vanavond zwaargewond bij een steekpartij in Hoofddorp. Omstanders vonden de gewonde man op straat. Vlak na het incident heeft de politie een verdachte aangehouden in de omgeving.

De steekpartij vond vanavond plaats rond tien over half acht in de Jelle Zijlstraat in Hoofddorp. Een 54-jarige man raakte hierbij zwaargewond. De man werd gevonden op straat en is met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen.

De politie heeft vlak na de steekpartij een 24-jarige man aangehouden in de omgeving. Het is nog niet duidelijk waarom de man is neergestoken. De politie is een onderzoek gestart en vraagt getuigen om zich te melden.