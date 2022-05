Van kunstenaars tot werken met ouderen in kunstproject: "We gaan voor het Louvre"

Het project 'kunst voor je brein' is niet alleen positief voor ouderen met een haperend brein. Ook de kunstenaars die de lessen geven leren ervan. In het nieuwe project stimuleren ouderen hun haperde brein door het maken van kunst en de kunstenaars krijgen cursussen hoe met deze doelgroep om te gaan. "We hopen natuurlijk dat sommigen kunstenaars uiteindelijk willen werken met ouderen."

"Ik heb een aantal cursussen gedaan om te leren omgaan met deze doelgroep, ik had hier namelijk nog nooit mee gewerkt. Het lastige is soms om de ouderen een veilig gevoel te geven. Je wilt ze de veiligheid bieden om hun creativiteit de vrij loop te laten."

Mette Broekman is een van de tien kunstenaars die vanuit haar expertise als grafisch ontwerper een groepje ouderen kunst leert maken. Iedereen met wie ze de vier middagen werkt, heeft last van een haperend brein. Dat kan bijvoorbeeld beginnende dementie zijn.

Met de creativiteit zit het volgens Broekman wel goed bij de ouderen, die samenkomen in het ontmoetingscentrum Spaarnestroom aan de Paul Krugerkade. "Het zit wel goed met de creativiteit van deze doelgroep", vervolgt Broekman. "Ik word iedere keer weer blij verrast door sowieso het enthousiasme, maar ook de dingen die ze maken. Het verbaast me hoe creatief sommigen zijn."

Creativiteit is belangrijk, helemaal voor ouderen die een brein hebben dat niet altijd meer mee wil werken. "Het is super belangrijk om, zeker als je een haperend brein hebt, dit te blijven stimuleren", zegt programmacoördinator Sabine van Haastrecht-Pompe. "We weten dat het goed is om de hersenen nieuwe dingen te leren. Hierdoor blijft je brein actiever en heb je het gevoel dat je iets nieuws meemaakt."

Van kunst naar de zorg

Haastrecht-Pompe werkt bij een zorginstelling die veel te maken heeft met deze doelgroep. Het is de instelling waar zij werkt die ervoor dat de kunstenaars worden opgeleid.

"We zien dit als een win-winsituatie. De kunstenaars krijgen de ervaring en kunnen hierna hopelijk werken in de sector, dat is toch wat we stiekem hopen", aldus Haastrecht-Pompe.

Louvre

Broekman weet nog niet of ze uiteindelijk zal gaan werken in deze sector. "Ik ben dat nu aan het onderzoeken en aan het kijken hoe het werkt. Alles is nieuw, maar ik vind het wel heel leuk", aldus de kunstenaar.

De ouderen maken ondertussen vandaag van knipsels nieuwe gezichten. Het uiteindelijke doel is om een zelfportret te maken. "We gaan er zeker voor om dit werk in het Louvre te hangen", lacht Broekman. "Maar mocht dat nou niet lukken. We hebben ook een tentoonstelling van 30 juni tot en met 1 juli bij Hart Haarlem."