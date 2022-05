Politie checkt camerabeelden Alkmaarse feestkroeg na melding 'needle spiking': dit weten we nu

Het is nog niet duidelijk of er afgelopen weekend daadwerkelijk een jonge vrouw in een Alkmaarse kroeg slachtoffer is geworden van needle spiking; drogering met een injectienaald. De jonge vrouw deelde hierover een bericht op Facebook en dit zorgde voor ongeruste reacties. De politie doet onderzoek, maar heeft nog geen concreet bewijs gewonden van dit incident.

Deze foto is ter illustratie

Even terug naar de nacht van vrijdag op zaterdag in feestcafé Bubbels aan het Waagplein. De jonge vrouw schrijft op Facebook dat ze met vrienden aan het stappen is, als ze plotseling onwel wordt. 112 wordt gebeld en in het ziekenhuis zou cocaïne en amfetamine in haar bloed zijn aangetroffen. Bij haar bericht is een foto te zien van haar huid, waarop een omcirkeld gaatje te zien zou zijn. Ze concludeert: 'Ook ik ben slachtoffer geworden van de nieuwe naaldprik-trend'. Het bericht wordt massaal gedeeld op sociale media en mensen reageren angstig.

Wat is needle spiking? Sinds kort komen er bij de politie meldingen binnen van een nieuwe 'trend' binnen het uitgaansleven; drogering met een injectienaald. Zo ontving de Amsterdamse politie de afgelopen maanden een 'handvol' meldingen en ook in de Efteling zouden bezoekers volgens het Algemeen Dagblad te maken te hebben gehad met het fenomeen. Needle spiking is overgewaaid uit onder meer Groot-Brittannië, Frankrijk en België. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers en met welke stoffen zij worden geïnjecteerd.

Het vermeende slachtoffer schrijft dat ze uit voorzorg uren aan de hartbewaking en beademing heeft gelegen. "Met mij is het goed afgelopen, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee", vervolgt ze. Onderzoek De politie onderzoekt het vermeende incident en laat aan NH Nieuws weten dat er camerabeelden uit de kroeg zijn bekeken om te zien wat er is gebeurd. Hierop is voor zover mogelijk niet te zien dat het slachtoffer ergens mee geprikt wordt. "Wij kunnen het op dit moment niet in verband brengen met needle spiking", aldus de woordvoerder. Tekst gaat verder onder de foto:

Foto met omcirkeld de plek waar de injectie moet zijn geweest - Facebook

Het speelde zich dus allemaal af in Bubbels. Die kroeg deelde de dag erna een bericht op Facebook waarin wordt aangegeven dat portiers en medewerkers uit voorzorg alle bezoekers zullen fouilleren. Tassen en jassen werden al gecheckt, maar bezoekers zullen grondiger worden gecontroleerd: "Aan de deur, maar ook binnen in de Bubbels." Kroegeigenaar Gary van der Heul vertelt aan NH Nieuws dat er ook een extra beveiliger wordt ingezet om in de kroeg te controleren op verdachte situaties. "We doen er altijd alles aan om uitgaan veilig te maken, maar zijn nu extra alert." Ook laat hij weten contact te hebben gehad met het vermeende slachtoffer: "Gelukkig is ze aan de opknappende hand, maar het is natuurlijk een vervelende situatie", zegt hij. Geruchten Afgelopen weekend ging de geruchtenmolen in Alkmaar hard: zo gingen er verhalen van twee tot vier andere slachtoffers die in het ziekenhuis zijn opgenomen met dezelfde symptomen. Een woordvoerder van Noordwest Ziekenhuisgroep laat weten dat dit niet het geval is. Daarnaast meldden bronnen eerder vandaag aan NH Nieuws dat zaterdagavond iemand zou zijn gearresteerd, omdat hij naalden bij zich droeg. Ook dat gerucht klopt niet, meldt de politie. Wel werden agenten zaterdag gealarmeerd omdat een man door kroegpersoneel in verband werd gebracht met mogelijk verdacht gedrag. De politie liet hem weer gaan omdat hij 'er niets mee te maken had'. NH Nieuws heeft geprobeerd contact op te nemen met het vermeende slachtoffer, maar de vrouw in kwestie geeft aan verder niet te willen reageren.

Morgen spreekt NH Nieuws met het Trimbos Instituut over het fenomeen needle spiking. Heb jij hier vragen over? Stuur die dan naar [email protected]