Aanlijnplicht Amsterdamse Bos uitgesteld: hondenbezitters nog steeds ontevreden

De gemeente Amsterdam heeft de uitgebreide aanlijnplicht voor honden in het Amsterdamse Bos uitgesteld. In plaats van op 1 mei zullen hondenbezitters hun viervoeters per half juni 2022 vaker moeten aanlijnen. Reden voor de aanscherping van de aanlijnplicht is de bescherming van flora en fauna en minder overlast voor hardlopers. Veel hondenbezitters waren echter niet op de hoogte van de aankomende nieuwe regel en zijn ontevreden. 'Ik wil mijn hond best aanlijnen, maar een heel gebied afsluiten vind ik niet terecht.'