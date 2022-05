Cees (94) steeds vaker geconfronteerd met verleden: “Tweede Hitler is geboren”

Tijdens de maand van herdenken, worden we door de situatie in Oost-Europa misschien wel meer dan ooit geconfronteerd met het begrip oorlog. De 94-jarige Cees de Haan uit Amstelveen maakte de Tweede Wereldoorlog mee, en denkt nu door de oorlog in Oekraïne steeds vaker terug aan zijn jeugd.

De afgelopen paar jaar brengt Cees zijn dagen vaak puzzelend door in zijn appartement aan de Noorddammerweg in Bovenkerk. Het kost hem soms moeite om de stukjes van elkaar te kunnen onderscheiden, maar Cees loopt niet weg van een uitdaging. Ondanks zijn hoge leeftijd woont de man nog op zichzelf.

In de jaren ‘40 verhuisde Cees met zijn ouders naar een boerderij op de Middenweg in Bovenkerk, wat nu de Bosrandweg is. “Hier hadden wij een boerderij”, begint Cees te vertellen. “Mijn vader slachtte hier dieren en verkocht ze.”

Net als nu had Amstelveen destijds een grote Joodse gemeenschap. “Ze stonden bij ons in de buurt dan te werken, met Duitse soldaten erbij”, vertelt Cees. “Ik slachtte dan nog wel eens wat en dit verkocht ik stiekem aan de Joden. Maar er was er toch blijkbaar één die de boel had verraden. Toen kwam de politie op bezoek en moest ik vier maanden zitten op de Weteringsschans. Nou, dat was niet lekker.”

Toen Cees twaalf jaar oud was, brak de oorlog uit. Omdat de woning van het gezin zo dicht bij luchthaven Schiphol lag, kreeg hij als jongetje goed mee hoe ernstig de situatie was. “Ik weet het nog goed hoor. Het was 10 mei. Overal waren vliegtuigen boven Schiphol. Het Nederlandse gevechtsvliegtuig de Fokker G.I. probeerde dan de Duitse vliegtuigen neer te schieten.” Die dag bombardeerden de Duitsers een aantal strategische plekken, waaronder de luchthaven.

“Morgen moeten ze ook nog eten”

Of Cees bang was? “Nee, dat was ik niet”, vertelt hij. “Ik had er in het begin nog niet veel erg in, omdat ik nog jong was hè. Uiteindelijk kreeg ik steeds meer mee van de oorlog. Er werd bijvoorbeeld thuis ook veel overvallen. Een overgelopen familie kwam dan met een SS-pak aan en mijn vader kreeg dan het bevel om de varkens te slachten voor de Duitsers.”

Het was een tijd van flinke armoede en honger, maar kleine Cees hoefde niet met een rammelende maag naar bed. “Bij ons op de boerderij was altijd eten zat, dus klagen konden we niet, maar mijn moeder was erg christelijk gelovig, dus die liet die mensen dan binnen en dan kregen ze lekker warm eten”, vertelt Cees daarover.