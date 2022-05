Gooise buren vaker met elkaar overhoop: aantal burenruzies weer toegenomen

De voornaamste meldingen gingen over geluidsoverlast, dat vooral te wijten was aan het feit dat heel veel mensen hun huis gingen opruimen of gingen klussen. Ook luide en spelende kinderen waren een doorn in het oog.

Nog meer klachten

Hoewel de coronacrisis al een tijdje achter de rug lijkt, nam het aantal burenruzies het afgelopen jaar dus wel verder toe en steeg het aantal meldingen nog eens met drie procent. "Dat lijkt een kleine toename, maar komt dus bovenop de grote stijging van een jaar eerder" , zegt adviseur Frannie Herder. De voornaamste klachten in het afgelopen jaar gingen weer over geluidsoverlast, maar ook over pesterijen en de tuinafscheiding.

De buurtbemiddelaars roepen mensen met een ruzie met hun buren op om dat vooral te blijven melden, zodat de kwesties aangepakt kunnen worden. "Burenruzies sluimeren vaak. Daarom is het belangrijk om er snel wat aan te doen. Heb je last van je buren, ga dan in gesprek. Lukt dat niet, roep dan op tijd de hulp van buurtbemiddeling in. Dat zorgt er meestal voor dat je weer prettig kunt wonen", zegt Herder.

De buurtbemiddelaars kunnen rekenen op een aardig 'slagingspercentage': zo'n zeven van de tien burenruzies werden het afgelopen jaar goed opgelost.