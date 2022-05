Gooise natuur binnenstebuiten gekeerd: duizend soorten gevonden, maar wel tegenvaller

Natuurkenners van het Goois Natuurreservaat hebben afgelopen weekend de Gooise natuur omgekeerd om te kijken wat er allemaal leeft. Een etmaal lang werd alles geteld wat er gevonden werd. Het resultaat: liefst 1.094 verschillende soorten planten, insecten, slakken, vogels, vissen, vleermuizen, paddenstoelen en andere organismen. Het was voor het eerst in vijf jaar dat er geteld werd.

Vijf jaar geleden werden er nog meer soorten geteld op de heide, in de bossen, de velden, de straten en de tuinen van het Goois Natuurreservaat. Toch zegt dat niet alles: de allerkleinste organismen zijn nog niet geteld. Daar komt de microscoop aan te pas.

De verwachting is toch niet dat er nog heel veel extra soorten bijkomen, hooguit enkele tientallen. Vooral vanuit het water viel het aantal soorten tegen: er werden slechts twee vissoorten gevonden. Ook het aantal wespen- en bijensoorten, de dagvlinders, wantsen en spinnen viel tegen. Het Goois Natuurreservaat stelt daardoor dat het met de insecten en dieren die van insecten afhankelijk zijn niet goed gaat.

Droog voorjaar

De biodiverstiteit in Nederland neemt al jaren af als gevolg van vervuiling, bebouwing en andere menselijke activiteiten. Dit jaar speelde ook de extreme droogte de telling parten. Via klimaatverandering is dat natuurlijk ook het gevolg, onder meer, van menselijk handelen.

Feiko Prins van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging: "Er zijn tussen de 130 en 160 plantensoorten minder geteld dan vorig jaar. Dat komt voor een groot deel door het ongelooflijk droge voorjaar. We zagen daardoor ook veel minder paddenstoelen."

Soorten niet verdwenen

Dat betekent overigens niet dat die soorten voor altijd verdwenen zijn. Van veel soorten zit het kiemzaad nog in de bodem, wachtend op betere omstandigheden om dan alsnog te gaan groeien.

Wel werd er nog een bijzondere soort gevonden: het geel boerenkoolmos. Dat werd voor het eerst waargenomen in de Gooise natuur. Ook is er een icarusblauwtje gezien op de hei. Dat is een soort die elders in Noord-Holland wel vaker te zien is, maar nog niet eerder werd waargenomen op de heide. Dat is dan weer een opsteker.