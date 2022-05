Hoe wapen je jezelf tegen ongewenst gedrag? "Lang gedacht dat het m'n eigen schuld was"

Op het industrieterrein van Heerhugowaard krijgen 32 vrouwen wekelijks kickboksles van Ruud Alwart, eigenaar van Mejiro Gym. "Vrouwen komen hier trainen om sterker te worden. Niet alleen fysiek, want door het uiterste van jezelf te vragen, word je mentaal ook sterker. Vrouwen die onzeker zijn, voelen zich vaak al na een paar maanden veel zelfverzekerder. In deze klas focussen we ons meer op het ellenbogen- en kniewerk, zodat de dames weten hoe ze zich kunnen verdedigen."

"Mannen die me naroepen of naar me fluiten. Je kunt het als compliment opvatten, maar ik vind het strontvervelend"

Layla* (29) woont in Alkmaar en werkt in Amsterdam. Ze parkeert haar auto op zo'n vijf minuten loopafstand van haar werk. "Onderweg word ik zeker tien keer lastiggevallen. Mannen die me naroepen of naar me fluiten, in m'n oor fluisteren dat ik mooi ben of me achterna lopen. Je kunt het als compliment opvatten, maar ik vind het strontvervelend."

Dat er zoveel belangstelling is voor de damesklas van Ruud, laat volgens Layla zien dat mannen het grootste probleem zijn. "Kijk hoeveel vrouwen hier zijn, dat zegt toch genoeg? Mannen hebben vaak zo weinig respect. Ik heb weleens gemengd gesport, maar dan word je regelmatig verlekkerd aangestaard. Ik zorgde er altijd voor dat er nooit een man achter me stond als ik aan het squatten was, anders voelde je z'n ogen in je rug priemen. We voelen ons bewust of onbewust toch ongemakkelijk of onveilig door het gedrag van sommige mannen. Het is goed dat steeds meer vrouwen zich eindelijk uitspreken en dat er niet meer wordt weggekeken."

