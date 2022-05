Regionale arbeidsmarkt heeft vooral tekort aan ict'ers: weinig personeel, veel vacatures

Gooise bedrijven hebben een flink tekort aan ict'ers. Dat blijkt uit recente cijfers van uitkeringsinstantie UWV. De krapte op de arbeidsmarkt is vooral in die beroepsgroep het meest te merken: er is weinig personeel beschikbaar, maar er staan wel veel vacatures open. Het is voor bedrijven dan ook vechten voor de juiste kandidaten.