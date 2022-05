Verdachte 'abortusmoord' Diemen voor de rechter

Het gaat om de inhoudelijke behandeling, die een of twee dagen duurt. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Van E. de moeder ergens tussen 16 oktober en 18 oktober 2019 een grote hoeveelheid alcohol, cocaïne, MDMA en ketamine laten innemen terwijl ze 32 tot 37 weken zwanger was. Ook gaf hij haar zo'n vijf abortuspillen.

Het kind bevond zich toen in het geboortekanaal of was net geboren. Ondanks dat er sprake was van veel bloedverlies, zou van E. hebben verzuimd om hulpdiensten in te schakelen. De twee overleefden het niet. Beide lichamen werden op 18 oktober aangetroffen. Die dag meldde van E. zich zelf bij de politie, waarna hij werd opgepakt.

De verdachte en de overleden vrouw (32) hadden een relatie. Hij was volgens het OM de vader van het kind.