Van Boekel en Nijhuis fluiten finaleduels play-offs van AZ tegen Vitesse

Twee wedstrijden speelt AZ nog dit seizoen. Donderdag uit tegen Vitesse en zondag de return in Alkmaar. De winnaar van de dubbele confrontatie plaatst zich voor de tweede voorronde van de Conference League. De KNVB heeft Pol van Boekel als scheidsrechter aangewezen voor het duel in Arnhem, terwijl Bas Nijhuis in Alkmaar op de fluit blaast.

Nijhuis floot dit seizoen pas één keer eerder in Alkmaar. Bij dat duel op 22 januari tegen SC Cambuur vielen geen doelpunten. De drie uitwedstrijden die AZ onder leiding van Nijhuis speelde, werden allemaal gewonnen. Bij NEC en sc Heerenveen werd het 1-3 en in de Johan Cruijff Arena boekte AZ onder toezicht van Nijhuis een 2-1 zege.

Vitesse en Nijhuis zijn dit seizoen geen gelukkige combinatie. Geen van de vijf wedstrijden leverden de Arnhemmers een zege op (2x gelijk, 3x verlies).

Pol van Boekel

Met Pol van Boekel had AZ één keer te maken. In maart was hij de scheidsrechter bij de thuiswedstrijd tegen FC Twente die in een 1-0 nederlaag eindigde. Vitesse floot Van Boekel twee keer (1x winst, 1x verlies). In de met 4-1 verloren thuiswedstrijd tegen FC Twente gaf de arbiter inde 85e minuut Vitesse-speler Danilho Doekhi zijn tweede gele en dus de rode kaart.

Schorsing

Vitesse moet het in de eerste ontmoeting tegen AZ zonder Nikolai Baden Fredriksen zien te rooien. De Deense aanvaller (8 doelpunten) ontving in de blessuretijd van de verlenging van het duel tegen FC Utrecht (3-0) twee gele kaarten en is daardoor voor één duel geschorst.

Vitesse - AZ begint Hemelvaartsdag om 20.00 uur. De aftrap in Alkmaar is zondag om 14.30 uur.