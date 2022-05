Erik ten Hag is weg bij Ajax, maar kan nóg een prijs pakken: Rinus Michels Award

Hij is inmiddels al bij Manchester United aan zijn volgende klus begonnen, maar mogelijk wint trainer Erik ten Hag volgende maand nóg een prijs. De Tukker die Ajax afgelopen seizoen naar de landstitel leidde, is genomineerd voor de Rinus Michels Award.

Ten Hag won de Award eerder als trainer van FC Utrecht in 2016 en daarna als trainer van Ajax in 2019 en 2021.

De trainersvakbond Coaches Betaald Voetbal heeft in totaal vijf trainers voorgedragen voor de prijs. De concurrenten van Ten Hag zijn Feyenoord-trainer Arne Slot, Ron Jans (FC Twente), Joseph Oosting (RKC Waalwijk) en Kees van Wonderen (GA Eagles). Roger Schmidt die met PSV de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal won en met de Eindhovenaren op de tweede plek in de eredivisie eindigde, is niet genomineerd.

Wim Jonk

Een niveau lager is Wim Jonk kanshebber te worden verkozen tot trainer van het jaar. Jonk heeft FC Volendam na veertien jaar weer teruggebracht naar de eredivisie. De Volendammer heeft geduchte concurrentie van Dick Lukkien die met FC Emmen kampioen werd van de eerste divisie. Ook Marinus Dijkhuizen (Excelsior) en Rob Penders (FC Eindhoven) zijn genomineerd. Dijkhuizen kan met Excelsior promoveren als ADO Den Haag in de finale van de play-offs wordt verslagen.

Alle hoofdtrainers in het betaalde voetbal stemmen op hun favoriet. Zondag 26 juni worden de winaars gehuldigd in Garderen.