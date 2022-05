Hilversum maakt werk van een holocaustherdenking

Hilversum gaat de Holocaust herdenken, alleen is nu nog de vraag in welke passende vorm de gemeente deze herdenking gaat gieten. "De joodse gemeenschap in Hilversum heeft het meer dan zwaar gehad. De Hilversumse geschiedenis is gitzwart."

NH Nieuws

Hilversum is bereid te gaan onderzoeken met de joodse gemeenschap of er jaarlijks een holocaustherdenking moet plaatsvinden. Die vraag heeft de fractie van GroenLinks voorgelegd aan wethouder Scheepers. De VVD-bestuurder geeft tegenover NH Nieuws aan dit een 'superbelangrijk onderwerp te vinden'. Marleen Remmers, fractievoorzitter van GroenLinks, zegt dat het van belang is de herinnering levend te houden en dat het goed is dat Hilversum zich hierin gaat verdiepen. Wel is het zo dat Hilversum al de nodige herdenkingen heeft. Dus is het nu vooral het onderzoeken waard wat het beste is: een eigen plechtigheid of aanhaken bij een bestaande herdenking? "We willen absoluut niet dat het ondersneeuwt. We gaan er sowieso wat mee doen", meldt de wethouder. De kracht Namens de Stichting Instandhouding Joods Erfgoed Gooi en Vechtstreek geeft voorzitter Hans Roos aan blij te zijn met het initiatief om de shoah, de moord op 6 miljoen joden gedurende de Tweede Wereldoorlog, te herdenken. Het mooiste zou zijn als Hilversum aanhaakt op 27 januari, de internationale herdenkingsdag voor de Holocaust, al snapt hij ook dat Hilversum niet overspoeld moet worden met herdenkingen, zodat de kracht ervan afneemt.

Quote "Ook voor de komende generaties is het ongelooflijk belangrijk om onder de aandacht te brengen wat er in Hilversum gebeurd is" Hans roos, stichting instandhouding Joods erfgoed

Roos ziet dat de belangstelling voor de algemene dodenherdenking op 4 mei in Hilversum met onder meer de Bill Minco-lezing in Theater Gooiland en de plechtigheid bij het Rosarium groter is geworden. Dat komt mede door de betrokkenheid van Pieter Broertjes, Hilversums vorige burgervader. Aan de andere kant groeit de behoefte om stil te staan bij de Holocaust of shoah, zoals Roos liever zegt. Nooit een krans Wat hem betreft, is de Joodse begraafplaats aan de Vreelandseweg daar de uitgelezen locatie voor. Daar is immers al een monument dat naar de shoah verwijst. Daarnaast heeft Hilversum daar volgens de stichtingvoorzitter nog nooit een krans gelegd, behalve die keer dat Broertjes de begraafplaas bezocht tijdens zijn kennismakingsronde. "Ook voor komende generaties is het ongelooflijk belangrijk om onder de aandacht te blijven brengen wat er in Hilversum gebeurd is", legt Roos het belang uit van een herdenking. Aanjagen Hilversum heeft een allesbehalve fraai verleden. Voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, had Hilversum een relatief grote joodse gemeenschap. Er woonden tussen de 2.000 en 2.500 joodse Hilversummers. Zo'n tachtig jaar terug zijn er heel veel verraden mede door het actief aanjagen van de burgemeester destijds: Ernst von Bönninghausen tot Herinkhave. Slechts een minuscuul aantal joodse Hilversummer heeft de kampen overleefd. Scheepers, die zeven jaar geleden als raadslid mede-initiatiefnemer was voor het financieren van 750 struikelstenen in Hilversum, gaat zeker contact opnemen met Roos en andere uit de joodse gemeenschap. Gezamenlijk gaan zij kijken hoe er op een passende manier in Hilversum stil kan worden gestaan bij de Holocaust. Daarnaast gaat Hilversum ook nog onderzoek doen naar de omvang van vastgoedroof in Hilversum. Ook dit gebeurt naar aanleiding van een vraag van GroenLinks.