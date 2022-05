Bijzonder in Driehuis: vijf herten grazen rustig in tuin aan de Nicolaas Beetslaan

Driehuizenaar Fred van der Lubbe moest zijn ogen nog even goed uitwrijven toen hij vanochtend rond vijf uur uit zijn slaapkamerraam keek aan de Nicolaas Beetslaan: vijf herten stonden in stilte in de tuin te grazen. Fred: "Ik heb er wel eens één zien rennen, en ik vind wel eens hertenkeutels. Maar dat ze hier zo rustig aan het grazen zijn had ik nooit eerder gezien."

Fred aarzelde niet toen hij de dieren opmerkte en maakte met zijn telefoon ruim vier minuten slow-tv die verplichte kost zou moeten zijn voor elke overprikkelde nieuwsconsument. "Het was heel rustig en stil, op de wakker wordende vogels na dan." Het filmpje zette hij op YouTube en is hier te zien:

Hoe vredig het de roedel er ook uit mag zien, gevaarlijk is het ook dat de herten Driehuis zonder moeite in kunnen lopen. Voor de dieren en voor automobilisten, zei dierenvriend en 'hertenfluisteraar' Willem van der Sloot in februari tegen NH Nieuws.

Op zijn initiatief is er in zijn woonplaats Zandvoort een achthonderd meter lang hek geplaatst tussen de Waterleidingduinen en het dorp. Niet om ze op te sluiten, maar om ze te beschermen.

Dat zou in Velsen eigenlijk ook moeten gebeuren, vindt hij. Niet alleen in Driehuis, maar ook in Santpoort-Noord en IJmuiden zouden steeds meer herten gezien worden, en gevaarlijke verkeerssituaties opleveren.

Zie hier het item dat NH Nieuws in februari maakte: