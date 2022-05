Oud-burgemeester Pierre Janssens (82) van Hoorn overleden

De in Venlo geboren PvdA-politicus Pierre Janssens was van 1982 tot 2003 burgemeester van Hoorn.

Janssens kende een lange carrière in de politiek en wetenschap, voordat hij werd beëdigd als burgemeester in Hoorn. Hij was van 1975 tot 1982 burgemeester van Wormer, en daarvoor gemeenteraadslid in Monnickendam. Ook werkte hij als wetenschappelijk medewerker voor de Wiardi Beckman Stichting (wetenschappelijk bureau PvdA), en was hij werkzaam bij de gemeente Amsterdam en Universiteit van Amsterdam.

Besloten kring

Aankomende donderdag is er van 19.30 uur tot 20.30 uur de gelegenheid om afscheid te nemen van Janssens in de Oosterkerk in Hoorn. Hij wordt een dag later, tijdens een besloten bijeenkomst, begraven in Hoorn.