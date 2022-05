Anje (72) helpt Oekraïense vluchtelingen door sprookjes uit hun thuisland te vertellen

"Sprookjes geven hoop", vindt vertelster Anje Robertson (72) uit Amstelveen. Voor haar is het vertellen van Oekraïense sprookjes en volksverhalen dan ook dé manier om zich in te zetten voor gevluchte Oekraïners. Anje haalden tijdens meerdere benefietvoorstellingen geld op voor de opvang van vluchtelingen.

Een handvol belangstellenden luistert zondag ademloos naar de Oekraïense vertellingen die Anje heeft uitgekozen. Haar verteltalent heeft ze volgens zichzelf van haar Schotse voorouders. "Schotten zijn vertellers", zegt ze in gesprek met NH Nieuws.

Het sprookje van het vliegende schip Een van de sprookjes die Anje zondag vertelde is het sprookje van het vliegende schip. Het verhaal gaat over een boerengezin met drie zonen: twee zonen zijn slim en behulpzaam, alles wat een ouder zich zou kunnen wensen, maar één zoon is nog te dom om een simpel klusje uit te kunnen voeren. Als de tsaar op een dag een feest geeft, besluiten alle zonen om te gaan. De tsaar heeft een bijzondere belofte gedaan: wie aankomt in een vliegend schip, mag zijn dochter trouwen. Tekst gaat verder onder video.

De benefietavond vindt dit keer plaats in haar eigen woonwijk in Amstelveen: Elsrijk. De woorden van Anje weergalmen tegen de muren van de kerk van de Apostolische Gemeente aan de Graaf Aelbrachtlaan. Ze wil de luisteraar met de verhalen niet opleggen wat goed of fout is, maar hoopt wel dat ze mensen aan het denken zet. "Het zijn verhalen die door de eeuwen heen wat veranderd zijn, maar mensen altijd zijn blijven aanspreken. Dat komt volgens mij omdat er zoveel lagen inzitten dat je die op allerlei situaties kunt bekijken", legt Anje uit. Een van de verhalen eindigt bijvoorbeeld met een groot leger dat klaarstaat. "Volgens mij is dat wat er nu ook moet gebeuren", licht Anje haar eigen interpretatie toe.

De twee slimme broers gaan samen op pad en krijgen van hun moeder de mooiste kleren en het lekkerste brood mee. De domme broer gaat alleen en moet het doen met kleding gemaakt van juten en hartd, zwart brood. Al snel komt hij een oude man met een lange baard tegen. De man verandert het vieze zwarte brood in heerlijk vers brood. De jongen is blij en deelt al het brood met de man. Die adviseert hem om het bos in te gaan, daar een mooie boom uit te zoeken, een kruis te slaan en zich met gespreide armen voorover te laten vallen. Dan moet hij God danken. "Wat er daarna gebeurt, kan ik je niet garanderen", zegt de oude man. "Maar mocht je mensen tegenkomen, neem ze dan mee." De jongen doet wat de man zegt en als hij zich voorover laat vallen, valt hij in een diepe slaap. Tot hij wakker wordt van gefluister: "Je lot is hier. Je lot is hier", hoort hij. En als hij opkijkt, ziet de jongen een prachtig schip met masten van zilver en zeilen van goud. Als de jongen erin stapt, begint het te vliegen. Onderweg pikt hij allerlei bijzondere mensen op: iemand die uitzonderlijk goed kan luisteren, iemand die heel ver kan kijken, iemand die in twee stappen de wereld rond is, iemand die takken in soldaten kan veranderen, iemand die het heel koud kan maken door zijn graan op de grond te gooien iemand die heel veel kan eten en iemand die heel veel kan drinken.

Quote "Als er geen hoop meer is voor mensen dan is er niets meer over" Anje Robertson - vertelster

De vertelster hoopt ook dat haar verhalen licht brengen in tijden van duisternis. "Aangezien ze vaak goed eindigen, geeft dat ook hoop voor de toekomst", meent Anje. "En als er geen hoop meer is voor mensen dan is er niets meer over." Tekst gaat verder.

Als het gezelschap bij de tsaar aankomt en deze de jongen in zijn juten ziet staan, ontstaat er paniek. De dochter van de tsaar kan toch zeker niet met zo'n arme boerenpummel trouwen! De tsaar besluit de jongen op te zadelen met nog een aantal onmogelijke taken. Zo moet hij naar de andere kant van de wereld lopen om het levenswater te halen en binnen een paar uur bij de tsaar te brengen. De jongen raakt in paniek, maar... hij heeft gelukkig iemand bij zich die in een paar stappen de wereld rond is! Met behulp van zijn metgezellen lukt het de jongen steeds weer om de onmogelijke taken te volbrengen. Zijn laatste opdracht is om een heel legioen bij elkaar te krijgen. De man met de takkenbos gooit deze op de grond en hop: daar staat het leger. De jongen is nu geen nietsnut meer, maar heeft een heel leger achter zich staan. De tsaar kan niet anders dan hem de hand van zijn dochter geven. De twee leven nog lang en gelukkig.