De Peiling: ik zou nooit in een babbeltruc trappen

Babbeltrucs aan de deur, telefoon, of op straat komen veel voor en vooral ouderen zijn een geliefd doelwit van criminelen met een vlotte babbel. Iemand die zich bijvoorbeeld voordoet als monteur of bankmedewerker, maar vervolgens ervandoor gaat met je geld.

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters mensen proberen te beroven. De oplichters zien er meestal netjes uit en komen aan de deur of spreken je aan op straat. Telefonisch gebeurt het steeds vaker door middel van een telefoontje of een app-berichtje en ook tijdens het pinnen worden mensen slachtoffer van een vlotte babbel door een oplichter.

Schaamte bij slachtoffers

Jaarlijks doen in Nederland ongeveer duizend mensen aangifte van babbeltrucs, maar het aantal slachtoffers ligt vermoedelijk vele mate hoger. Slecht 15 procent van de ouderen die in aanraking zijn gekomen met babbeltrucs, doen aangifte. Veel slachtoffers of bijna-slachtoffers schamen zich.

Onder andere de politie geeft tips hoe je een babbeltruc kunt herkennen en voorkomen. Zij waarschuwen om niet zo maar iemand binnen te laten die je niet kent. Het is ook goed om altijd te vragen of personen aan de deur zich kunnen legitimeren. Bij sommige babbeltrucs wordt gevraagd om een bankpas of pincode ter controle af te geven. Banken of de politie zullen daar nooit om vragen.

Ben jij wel eens slachtoffer geworden van een babbeltruc of zou je daar nooit in trappen?