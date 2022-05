Man (29) uit Zwaag aangehouden met grote hoeveelheid geld en drugs op zak

Een 29-jarige man uit Zwaag is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden door de politie, op verdenking van het handelen in drugs. In de auto van de man werden grote hoeveelheden drugs gevonden, evenals een aantal telefoons en een groot geldbedrag.

De politie hield de man aan op de Dorpsstraat in Zwaag. Hij werd verdacht van het dealen in verdovende middelen. Bij het onderzoek in de auto van de 29-jarige man uit Zwaag werden meerdere soorten drugs aangetroffen.

Ook bleek de man in het bezit van meerdere telefoons, en had hij een groot geldbedrag bij zich. In het kader van het onderzoek kan de politie niet vertellen welke drugs zijn gevonden, en hoe groot het bedrag is dat de man op dat moment bij zich had.

Alle aangetroffen spullen zijn door de politie in beslag genomen. De 29-jarige man uit Zwaag is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Inmiddels is hij weer vrijgelaten, maar zal hij zich op een later moment moeten melden bij de politie of het Openbaar Ministerie. Een woordvoerder van de politie laat aan NH Nieuws/WEEFF weten dat hij verdachte blijft en dat het onderzoek wordt voortgezet.