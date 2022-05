Katya bezorgt Oekraïense vluchtelingen en gastgezinnen mooie dag bij Zuiderzeemuseum

Na een gesprek met de inititiefneemster was het museum direct enthousiast om samen te werken. "We hebben in het verleden al eerder onze dagopbrengst naar Oekraïne gestort", aldus woordvoerder Willeke Otten van het Zuiderzeemuseum. "Wij hebben voor de gidsen en twee bussen gezorgd, en Katya heeft contact gelegd met de gastgezinnen en Oekraïense vluchtelingen."

"Oekraïners hebben de kans gehad om kennis te maken met de cultuur van West-Friesland en iets te leren over de geschiedenis. Het was een fantastische dag."

