De Dierenbescherming schiet sinds begin dit jaar in bijna heel Noord-Holland Noord dieren in nood te hulp. Van het zuidelijk deel van Hollands Kroon tot aan Castricum rijden er nu ambulances van de organisatie. Na de sluiting van de opvang in Tuitjenhorn, eind vorig jaar, kwam er ineens een flinke lap grond bij.

Dierenbescherming rijdt in Noord-Holland Noord: "Extra handjes zijn altijd welkom" - NH Nieuws

"Het gaat goed", zegt Adrey Claesen van de Dierenbescherming. Bij het pand in Alkmaar staan de dierenambulances klaar voor vertrek. "We vinden het erg leuk om te doen en het is natuurlijk hartstikke belangrijk dat er zoveel mogelijk dieren geholpen worden. We werken met een hele leuke groep vrijwilligers en extra vrijwilligers zijn zeker welkom." Irene Roeleveld is één van die vrijwilligers. Al 4,5 jaar rijdt ze door de regio. "We gaan eerst de wagen even controleren, of alles er is", vertelt ze terwijl ze de kastjes en lades in de ambulances opentrekt. Als alles klaar is, wordt de motor gestart en zoekt ze contact met de centrale. Die heeft al een lijst met adressen klaar staan met meldingen van dieren in nood. "De eerste melding is in Limmen. Een gewonde scholekster." Tekst gaat verder onder de foto...

NH Nieuws

Roeleveld is niet de enige die vanmorgen op pad gaat. In een tweede dierenambulance zijn haar collega's aan de dag begonnen. Zij rijden richting het noordelijk deel van het gebied. "Ik vind dit werk erg leuk. Niet alleen omdat je dieren helpt, maar ook omdat je met mensen te maken hebt", zegt Irene Roeleveld. "Alle emoties komen naar boven, dier en mens zijn met elkaar verbonden." Op een adres in Alkmaar wordt een klein koolmeesje opgehaald die er slecht aan toe is. "Hij heeft nog wel kracht in zijn pootjes", zegt Roeleveld die hem naar haar vinger laat grijpen. "We nemen hem mee naar de opvang." Dat het werk niet alleen vertederende momenten oplevert, bewijst de melding die erna volgt. In een natuurgebied bij Oudorp wordt een gans met vogelgriep gevonden. Het dier ligt er verslagen bij. Tekst gaat verder onder de foto...

NH Nieuws