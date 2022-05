Met elektrische sloep naar vier musea: "Samenwerken is het nieuwe concurreren"

Bij Poldermuseum Het Oude Gemaal in Heerhugowaard ging dit weekend het concept 'Cultureel Varen' officieel van start. Burgemeester van Alkmaar Anja Schouten ging mee met de eerste vaart met één van de elektrische sloepen, die bezoekers naar verschillende musea in regio Alkmaar moet brengen. Mediapartner Alkmaar Centraal voer mee.

Het Poldermuseum uit Heerhugowaard, de Museummolen in Schermer, het Kaasmuseum in Alkmaar en Museum BroekerVeiling in Langedijk hebben de handen ineen geslagen zodat bezoekers bij deze vier locaties een elektrische sloep kunnen huren. Daarmee kunnen ze op dezelfde dag naar de verschillende musea varen en daar aanmeren.

Burgemeester Anja Schouten moest bij het Poldermuseum aan de Huygendijk in Heerhugowaard de honneurs waarnemen voor waarnemend burgemeester Peter Rehwinkel, die een dagje op stap was met raadsleden van Dijk en Waard. De Alkmaarse ambtsketen had ze thuis gelaten, want die mag volgens de Gemeentewet alleen op het grondgebied van de eigen gemeente worden gedragen. Ze toonde zich ook zonder ambtsketen enthousiast over het initiatief en het comfort van de elektrische sloepjes.

E-choppers

De elektrische sloepen zijn aangeschaft met subsidie van de provincie en de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard. Desalniettemin moet er nog flink in de portemonnee worden getast om een elektrische sloep te huren. Een halve dag vertier op het water is 140 euro en wie de hele dag wil varen, betaalt 250 euro. Dan passen er wel acht personen in het bootje, en de toegang tot alle vier musea is erbij inbegrepen.

In de toekomst willen de musea ook samen wandel- en fietsroutes ontwikkelen onder de noemer 'Cultureel Fietsen en Wandelen'. E-choppers moeten het extra aantrekkelijk maken om zo'n dagje te boeken. De provincie en de twee gemeenten hebben daarvoor al een bijdrage toegezegd. De verwachting is dat de uitbreiding in het volgende toeristische seizoen in de steigers staat.