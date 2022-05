Halsema voor werkbezoek naar Suriname

Ook wordt er gesproken over een samenwerking tussen het Stadarchief Amsterdam en het Nationaal Archief Suriname en ondernemerschap. Ze bezoekt het land met de Haagse burgemeester Jan Van Zanen, die voorzitter is van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Vertegenwoordigers van Waternet, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, het Stadsarchief, GGD Amsterdam en een Amsterdams kledingbedrijf zijn ook aanwezig.

"De banden tussen Amsterdam en Suriname bestaan al eeuwenlang", laat de gemeente weten. "In het verleden was deze relatie niet gelijkwaardig, in de koloniale tijd en daarna hebben veel mensen geleden. De erkenning van dat verleden is volgens burgemeester Halsema een belangrijke basis voor een goede relatie in de toekomst."

In september 2021 ontvingen Halsema en Van Zanen de Surinaamse president Chan Santokhi en de minister van buitenlandse zaken Albert Ramdin. Beide burgemeesters brengen nu op uitnodiging van de Surinaamse regering een bezoek aan Suriname om de samenwerking verder uit te werken en concrete afspraken te maken.

Het werkbezoek duurt tot 28 mei.